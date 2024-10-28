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15:36, 28 октября 2024Экономика

Названы регионы России с подешевевшим жильем

Росстат: новостройки в Мурманской области подешевели на 15,2 процента

Фото: ID1974 / Shutterstock / Fotodom

За период с июля по сентябрь 2024 года цены на жилье на первичном рынке в восьми регионах РФ снизились. Их со ссылкой на данные Росстата назвал РБК.

По информации аналитиков, сильнее всего квартиры на «первичке» за квартал подешевели в Мурманской области — на 15,2 процента. Эксперты пояснили, что цены упали на типовые новостройки, поскольку недвижимость более высокого класса в регионе отсутствует. В Кабардино-Балкарии отрицательная динамика показателя, составившая 3,1 процента, была зафиксирована за счет уменьшения стоимости на новые квартиры бизнес-класса. В результате стоимость квадратного метра опустилась до 57,1 тысячи рублей. Замкнула тройку регионов, где новое жилье подешевело сильнее всего, Сахалинская область — там среднюю стоимость «квадрата» оценили в 166 тысяч рублей, что на 1,4 процента меньше, чем по итогам второго квартала.

Помимо этого, на 1,2 процента, до 133,1 тысячи рублей за квадратный метр, снизились цены на новостройки Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Специалисты подчеркнули, что в данном регионе, в отличие от всех других упомянутых в списке, подешевели абсолютно все виды новостроек. В Забайкальском крае, а также Архангельской, Владимирской и Калужской областях новостройки потеряли в цене менее одного процента, добавили эксперты.

Ранее в этот же день экономист Михаил Беляев посоветовал россиянам не покупать квартиры в ближайшее время. Он порекомендовал дождаться, пока ипотечные ставки снизятся.

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      Полина Кислицына
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