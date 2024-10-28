Новый глава парламента Австрии назвал щекотливым вопрос о переговорах с Путиным

Новый глава парламента Австрии заявил, что не против переговоров с Путиным

Новый глава парламента Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что был бы не против провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит телеканал ORF.

«Это очень щекотливый вопрос. Если это для того, чтобы выпить бокал вина из Вахау, то я бы сказал нет», — сказал Розенкранц, однако отметил, что, если бы он увидел, что может сделать хотя бы малейший вклад в то, чтобы повлиять на урегулирование конфликта на Украине, он бы согласился. На повторный вопрос о возможных переговорах с Путиным новый президент Национального совета также ответил утвердительно. Он напомнил, что Австрия как нейтральная страна обязана «усаживать за стол переговоров воюющие стороны для переговоров».

Ранее стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонные переговоры с Путиным. Уточнялось, что разговор с российским лидером не является табу для главы немецкого правительства.