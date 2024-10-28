Одержимая коллегой сотрудница полиции подарила ему трусики во время дежурства

В Великобритании сотрудница полиции занималась петтингом с женатым коллегой во время дежурств и попалась. Об этом пишет Daily Mail.

25-летняя Хлоя Колфилд соблазнила Тони Эронини через полтора года после того, как он женился. Начальство узнало об их запретных отношениях благодаря супруге мужчины. Та нашла в его телефоне интимные переписки с Колфилд.

В ходе расследования выяснилось, что коллеги занимались секстингом на рабочем месте, а также уединялись в столовой участка и патрульной машине. Отмечается, что Колфилд была настолько одержима мужчиной, что в одну из смен сняла с себя трусики и подарила их ему на память.

Тем не менее отец женщины уверяет, что у нее и Эронини не было романа. По его словам, мужчина полгода домогался ее дочери. Все, что между ними было, — те самые переписки. «Я не спрашивал ее о трусиках, честно говоря, не хочу знать», — заявил родитель Колфилд. По словам мужчины, его дочь не в чем обвинить, поскольку ни в служебном автомобиле, ни в столовой нет камер видеонаблюдения.

После открывшихся отношений Эронини и Колфилд уволились из полиции. Дисциплинарная комиссия не смогла доказать то, что между бывшими полицейскими был секс, однако отметили, что это наиболее вероятный вариант.

Ранее сообщалось, что в Портленде, США, женщина предложила полицейскому оральный секс, если он отпустит ее и не повезет в тюрьму. Услышав это, мужчина обвинил ее во взяточничестве.

