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17:22, 28 октября 2024Ценности

Один стиль стал модным благодаря осужденным за расправу над родителями братьям Менендес

Стиль «тихая роскошь» стал модным благодаря осужденным братьям Менендес

Кадр: сериал «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»

Один стиль в одежде стал трендом благодаря братьям Эрику и Лайлу Менендесу, которые отбывают наказание за расправу над родителями. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о стиле «тихая роскошь», который стал модным после выхода сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес». Картина повествует о братьях, в 1989 году расправившихся с собственными родителями с целью получения наследства

Молодежь принялась повторять образы актеров Купера Коха и Николаса Чавеса, которые сыграли роль осужденных братьев. Телезвезды появились на экране в предметах гардероба в стиле «преппи», который был актуален в 1980-х годах, когда и разворачиваются действия сериала.

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В итоге модное течение обрело широкую популярность у зумеров. «Хочу выглядеть как братья Менендесы!» — говорят авторы в роликах, которые становятся вирусными и обретают миллионы просмотров в TikTok.

Ранее модные в 1970-х брюки назвали трендом зимы.

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      Карина Черных
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