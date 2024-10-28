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16:52, 28 октября 2024Наука и техника

Первый российско-китайский спутник запустят в ноябре

АмГУ: российско-китайский спутник «Дружба АТУРК» запустят 5 ноября с Восточного

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Первый российско-китайский университетский спутник «Дружба АТУРК» запустят 5 ноября с космодрома Восточный. Об этом сообщается на сайте Амурского государственного университета (АмГУ).

Спутник отправят в космос при помощи ракеты «Союз-2.1б». «Разработка аппарата велась несколько лет в рамках реализации программы сотрудничества КНР и России в космической отрасли на 2023-2027 годы», — говорится в сообщении.

«Дружбу АТУРК» сконструировали студенты Харбинского политехнического университета и Амурского госуниверситета. Аппарат несет разработанную в Харбинском политехе камеру высокого разрешения, которая может детально зафиксировать участок размером 2,5 метра. Студенты АмГУ разработали для спутника модуль «Фотон-Амур», который позволяет исследовать воздействие космического пространства на работу фотоэлектрических преобразователей.

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Материал для фотоэлектрических преобразователей модуля создали молодые ученые АмГУ в лаборатории Физики поверхности Научно-образовательного центра имени Константина Циолковского. По словам директора центра Дмитрия Фомина, в случае успешного тестирования материала можно будет сократить расходы на производство спутников. Сейчас в космических аппаратах на низких околоземных орбитах используют солнечные панели на основе соединений арсенида галлия, который отличается дороговизной.

Ранее в октябре обозреватель американского издания Defense News Кортни Элбон писала, что за последние 12 лет Китай на порядок увеличил число своих спутников на орбите. В 2012 году в орбитальной группировке Пекина было менее 100 аппаратов, а в сентябре 2024-го Китай запустил свой 1000-й спутник.

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      Даниил Иринин
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