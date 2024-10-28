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19:18, 28 октября 2024Экономика

Под брендом «Настя Ивлеева» захотели продавать алкоголь

Ивлеева подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака со своим именем

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Настя Ивлеева». Ее подала сама российская блогерша, сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные Роспатента.

В заявке указаны категории, подходящие для выпуска алкогольной продукции, производства снеков и оказания услуг по приготовлению и доставке готовой еды. Издание направило запрос Ивлеевой, однако на момент публикации ответ от нее получен не был.

Блогерша уже является соучредителем компании «Коленки Пчелы», отмечается в публикации. За ней числится несколько товарных знаков, включая Hotsy Totsy и Chicha Boom — под этими брендами ранее производили снеки и энергетические напитки.

Ранее стало известно, что певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, захотел продавать алкоголь и шампуни под брендом «Я русский». Сам исполнитель объяснил регистрацию товарного знака желанием «защитить свою репутацию». По словам певца, к нему часто поступают предложения производить продукцию под этим брендом. Чтобы отвечать на такие вопросы, необходима регистрация товарной марки, пояснил он.

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      Лилиана Набиуллина
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