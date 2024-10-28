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16:32, 28 октября 2024Россия

Посетитель компьютерного клуба избил школьника из-за прически его друга и попал на видео

В Кстове посетитель компьютерного клуба избил школьника из-за прически его друга

В Кстове Нижегородской области посетитель компьютерного клуба избил школьника из-за прически его друга. Инцидент попал на видео, ролик опубликовали в Telegram-канале «Нижний Новогород без цензуры».

Со слов очевидцев, одному из посетителей не понравились длинные белые волосы парня, и он обозвал его. После этого подросток начал заступаться за своего друга, и начался конфликт.

На кадрах видно, как мужчина повалил школьника на пол и начал избивать. Вокруг столпились еще несколько молодых людей, который что-то выкрикивали и агрессивно жестикулировали.

Как пишет «Московский комсомолец», по факту избиения в полиции начали проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Красноярске мужчина напал на школьников из-за прически. Со слов очевидцев, проходя мимо группы подростков, начал возмущаться, что у молодых людей длинные волосы, а затем стал их бить.

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      Елена Торубарова
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