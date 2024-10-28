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16:42, 28 октября 2024Силовые структуры

После поджога венков у монумента «Скорбящая мать» на россиянку завели уголовное дело

На жительницу Подольска завели дело за поджог у монумента «Скорбящая мать»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Подольская прокуратура взяла под контроль расследование дела по факту повреждения монумента «Скорбящая мать». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Дело завели по статье 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России») УК РФ.

По данным следствия, 27 октября 36-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения, подожгла траурные венки возложенные к памятнику. Свои действия снимала на камеру мобильного телефона.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту осквернения монумента Победы в российском регионе.

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      Артем Соколов
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