Потомок Пушкина ответил обвинившим поэта в пропаганде ЛГБТ

Потомок Пушкина назвал дураками активистов, обвинивших поэта в пропаганде ЛГБТ

Единственный прямой потомок поэта Александра Пушкина и его тезка возмутился предложением проверить произведение классика на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Его слова передает «Абзац».

По словам Пушкина, активисты, которые предлагают подобные шаги в отношении «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях», просто «дураки».

«Они дураки! Александр Сергеевич известен во всем мире. А эти дураки не понимают в культуре ровным счетом ничего. Какие глупости! Просто мешают воспринимать искусство людям. Это оскорбляет память великого писателя, не переношу такое», — заявил он.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что общественные активисты выступили с предложением запретить «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина, ссылаясь на то, что выражение «по усам текло, а в рот не попало» содержит скрытый намек на гомосексуальные отношения.