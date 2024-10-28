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19:00, 28 октября 2024Экономика

В России пересмотрят необходимость личной подачи документов на прописку

Верховный суд России отменил правило о личной подаче документов на прописку

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Верховный суд России отменил правило о личной подаче документов для регистрационного учета. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Истец столкнулась с отказом правоохранительных органов в предоставлении прописки по нотариальной доверенности. По итогам рассмотрения дела суд признал недействующим абзац 5 пункта 48 Административного регламента МВД РФ. В самом ведомстве отметили, что новый регламент, разрешающий принимать документы на прописку по нотариальной доверенности, уже разработан и находится на стадии согласования.

Причем в последние годы необходимость в пересмотре правила о личном посещении МФЦ или паспортного стола при оформлении прописки стоит особенно остро. «Наше рвение в объяснении этого правила и разъяснении сотрудникам связано со специальной военной операцией. Сейчас нашим солдатам непросто зарегистрироваться в квартире, поскольку это сопряжено с необходимостью взять доверенность у командира и передать ее доверенному лицу», — пояснили в МВД. Там заверили, что скоро противоречия в законе будут устранены.

Ранее арендодателям объяснили, как выписать уехавшего из страны жильца. Если наймодатель не проинформирован о новом местожительстве арендатора, в исковом заявлении можно указать последний из известных ему адресов.

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      Виктория Клабукова
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