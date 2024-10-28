Рабочие делали ремонт и обрушили крышу дома в российском городе

В Уфе во время ремонта обрушилась крыша трехэтажного дома

В Уфе во время ремонта рабочие обрушили крышу многоквартирного трехэтажного дома, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

На опубликованном видео в кадре видна часть дома, слышен грохот и заметен столб пыли и песка, поднимающийся после падения кровли. На фотографии видно, что частично обвалилась двухскатная крыша шириной в два окна. Известно, что обрушение произошло, когда рабочие клали кровлю. Никто не пострадал, поскольку прохожих рядом с домом не было.

Ранее сообщалось об аварийном доме в городе Новотроицке Оренбургской области, который не могут расселить уже 18 лет. Это пятиквартирный барак, построенный больше 80 лет назад пленными немцами. Здание серьезно обветшало, вплоть до разрушения фундамента, из-за чего дом стоит на земле. Жилье неоднократно признавали аварийным. Однако заключение комиссии 2006 года потерялось в администрации, и расселение отложили до 2030 года.