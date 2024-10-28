Раскрыт главный страх Европы из-за Украины

Несмотря на обещания лидеров европейских государств поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», перспектива поддержки становится менее вероятной по разным причинам. Об этом написала газета The Washington Post.
В частности, авторы публикации допустили, что у Европы возникнут трудности в поддержке Украины при победе кандидата в президенты США Дональда Трампа на предстоящих выборах.
«"Столько, сколько потребуется" по-прежнему остается европейской линией поддержки Украины, но многие лидеры и политики континента признают, что чем больше времени требуется, тем сложнее становится», — пишет WP.
Журналисты добавили, что европейские политики ожидают итогов голосования в США, прежде чем принимать важные решения. Экс-посол Великобритании в НАТО Адам Томпсон признал, что последствия избрания Трампа на второй срок неизвестны, особенно для Украины.
21 октября сообщалось, что впервые с августа Дональд Трамп стал фаворитом президентской гонки. Шансы на победу республиканца оценили в 54 процента. Такие цифры привело издание The Economist.