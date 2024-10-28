Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:01, 28 октября 2024Интернет и СМИ

Раскрыт главный страх Европы из-за Украины

WP предрекла Европе трудности в поддержке Украины при победе Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Несмотря на обещания лидеров европейских государств поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», перспектива поддержки становится менее вероятной по разным причинам. Об этом написала газета The Washington Post.

В частности, авторы публикации допустили, что у Европы возникнут трудности в поддержке Украины при победе кандидата в президенты США Дональда Трампа на предстоящих выборах.

Материалы по теме:
«Мир скатится к катастрофе» Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
«Мир скатится к катастрофе»Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
3 декабря 2020
Жить станет веселее Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
Жить станет веселееЕвросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
2 января 2020

«"Столько, сколько потребуется" по-прежнему остается европейской линией поддержки Украины, но многие лидеры и политики континента признают, что чем больше времени требуется, тем сложнее становится», — пишет WP.

Журналисты добавили, что европейские политики ожидают итогов голосования в США, прежде чем принимать важные решения. Экс-посол Великобритании в НАТО Адам Томпсон признал, что последствия избрания Трампа на второй срок неизвестны, особенно для Украины.

21 октября сообщалось, что впервые с августа Дональд Трамп стал фаворитом президентской гонки. Шансы на победу республиканца оценили в 54 процента. Такие цифры привело издание The Economist.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль заявил, что уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана. На его восстановление уйдет несколько лет

      На Украине подтвердили переход большей части Селидово под контроль России

      Глава РФС назвал возможных соперников сборной России в 2025 году

      53-летняя телезвезда призналась в использовании ботокса во времена молодости

      Российские продавцы сельхозтехники попросили Набиуллину о помощи

      Россияне перешли с табака на чай

      Женщина проснулась среди ночи у себя дома и увидела незнакомца возле кровати

      Россиянам разъяснили правила покупки дачи на маткапитал

      Обнаружено средство против рака простаты

      Раскрыт главный страх Европы из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше