Раскрыт главный страх Европы из-за Украины

WP предрекла Европе трудности в поддержке Украины при победе Трампа

Несмотря на обещания лидеров европейских государств поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», перспектива поддержки становится менее вероятной по разным причинам. Об этом написала газета The Washington Post.

В частности, авторы публикации допустили, что у Европы возникнут трудности в поддержке Украины при победе кандидата в президенты США Дональда Трампа на предстоящих выборах.

«"Столько, сколько потребуется" по-прежнему остается европейской линией поддержки Украины, но многие лидеры и политики континента признают, что чем больше времени требуется, тем сложнее становится», — пишет WP.

Журналисты добавили, что европейские политики ожидают итогов голосования в США, прежде чем принимать важные решения. Экс-посол Великобритании в НАТО Адам Томпсон признал, что последствия избрания Трампа на второй срок неизвестны, особенно для Украины.

21 октября сообщалось, что впервые с августа Дональд Трамп стал фаворитом президентской гонки. Шансы на победу республиканца оценили в 54 процента. Такие цифры привело издание The Economist.