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15:49, 28 октября 2024Экономика

Россиянам назвали обязательное действие при покупке машины

Автоюрист Славнов: перед покупкой авто следует проверять данные о нем в реестре

Фото: Cristofer Maximilian / Unsplash

Перед покупкой автомобиля нужно обязательно проверить всю имеющуюся информацию о транспортном средстве в реестре. Об этом заявил автоюрист Дмитрий Славнов, его слова приводит aif.ru.

Если на автомобиль наложен арест или он находится в залоге или кредите, эта информация позволит новому владельцу иметь большие шансы выиграть суд при появлении подобных обстоятельств. В данном случае суд будет определять добросовестность покупателя.

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Подобную информацию можно найти на бесплатном государственном сайте «Реестр залогов» (reestr-zalogov.ru), добавил Славнов. Кроме того, найти такие сведения можно при помощи платного запроса через различные автотеки или автоботы. Однако поиск по государственному сайту будет полезнее, так как это — «самая оптимальная, бесплатная и актуальная база», резюмировал эксперт.

Ранее управляющий партнер компании «К.Л. Лигал Солюшнз» Антон Киселев назвал рост «покупательского экстремизма» одним из главных трендов на российском автомобильном рынке. По его словам, в последнее время граждане стали чаще специально приобретать машины с дефектами для того, чтобы потом через суд вытребовать себе денежную компенсацию с автодилера. В некоторых случаях размер ежедневных выплат может быть внушительным и составлять порядка 50-70 тысяч рублей с того дня, как требования истца не были удовлетворены.

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      Анатолий Акулов
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