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15:35, 28 октября 2024Экономика

Россиянам пришлось увеличить расходы на товары для автомобилей

«Чек Индекс»: средний чек на автомобильные товары вырос на 41 процент

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В первый месяц осени 2024 года средний чек на товары для автомобилей достиг 7,4 тысячи рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные «Чек Индекс».

По сравнению с прошлым годом повышение составило 41 процент. Количество покупок выросло на три процента.

Самыми популярными автомобильными товарами стали запасные части, смазочные материалы, автохимия, аксессуары и дополнительное оборудование.

Отмечается, что наблюдаемые тенденции особенно заметно проявились летом и осенью в сегменте запчастей к машинам китайского производства. Там средняя стоимость товаров превысила прошлогодний уровень более чем на треть.

Ранее выяснилось, что китайские автомобили оказались куда менее долговечными, чем их европейские и корейские аналоги. Есть данные, что большую часть автомашин из КНР приходится списывать уже после 150 тысяч километров пробега. Для тех транспортных средств, которые числились в лидерах раньше, этот показатель достигал 250-300 тысяч километров. В одном из таксопарков признались, что у 70 процентов закупленных автомобилей китайских марок очень быстро сломались вариаторы.

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      Кирилл Луцюк
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