Россиянин с отчеством Люциферович начал преследовать женщин-следователей

Челябинский житель Никитос Люциферович начал преследовать сотрудниц местного СК

В Челябинске местный житель по имени Никитос Люциферович начал преследовать сотрудниц Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, мужчина сменил имя в 2016 году в память о бывшей девушке и для «решения вопросов» с приставами. Люциферович регулярно пишет обращения в СК и приходит на личные приемы, чтобы «признаться в любви» местным сотрудницам. Всех женщин-следователей он называет «чиками».

Ранее в российском регионе задержали преследовавшего детей и женщин серийного эксгибициониста.