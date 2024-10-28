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08:58, 28 октября 2024Силовые структуры

Российский подросток пытался поджечь три локомотива за деньги от неизвестного

В Рязани поймали подростка за попытку поджечь три локомотива за деньги

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур поймали 16-летнего подростка, который пытался поджечь три локомотива в Рязани. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 23 октября. Возле станции «Рязань-2» обнаружили пятилитровую бутылку с запахом бензина и бутылку поменьше с неизвестной жидкостью. Окна у трех локомотивов, стоявших рядом, были разбиты.

Следователи быстро установили личность злоумышленника — им оказался 16-летний местный житель. Ранее он уже был судим за кражу.

Во время разговора с силовиками подросток пояснил, что пытался совершить поджог по заданию неизвестного из сети, но не успел. За преступление ему пообещали денежное вознаграждение.

Ранее сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали подростков 16 и 17 лет, которые пытались поджечь торговый центр во Владимирской области.

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      Олеся Мицкевич
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