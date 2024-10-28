Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:42, 28 октября 2024Силовые структуры

Следователи передали в суд дело россиянина по обвинению во взрыве в многоквартирном доме

В Нижнем Новгороде в суд передали дело мужчины, взорвавшего несколько квартир

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде следователи передали в суд дело мужчины по обвинению во взрыве в многоквартирном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Он обвиняется по статьям 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»), 222.1 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 222.2 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка боеприпасов к крупнокалиберному огнестрельному оружию») и 168 («Повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности») УК РФ.

По данным следствия, в марте по месту жительства обвиняемого произошел взрыв. Он хранил в своей квартире взрывчатые вещества, оружие и патроны. В результате происшествия были уничтожены перекрытия между четвертым и пятыми этажами. Два подъезда жилого дома стали непригодны для проживания. Размер ущерба составил 341,3 миллиона рублей.

19 октября сообщалось, что в Кирсановском муниципальном округе Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме.

***
Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Обломки беспилотника упали на оживленной дороге в Курской области. Взрыв прогремел в нескольких метрах от машин

      Работающий у Соловьева журналист похвалил «Дом-2»

      «Реал» бойкотирует церемонию вручения Золотого мяча

      В России оценили план Трампа по урегулированию украинского конфликта

      Капающая с потолка в аэропорту моча попала на видео

      ВСУ захотели вооружить дробовиками для борьбы с дронами

      45-летняя звезда сериала «Кухня» оголила ягодицы на камеру

      Эрдоган назвал выгодным развитие отношений с БРИКС

      Стало известно о продвижении российских войск к Ясной Поляне

      Еще четыре беспилотника сбиты над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше