Следователи передали в суд дело россиянина по обвинению во взрыве в многоквартирном доме

В Нижнем Новгороде в суд передали дело мужчины, взорвавшего несколько квартир

В Нижнем Новгороде следователи передали в суд дело мужчины по обвинению во взрыве в многоквартирном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Он обвиняется по статьям 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»), 222.1 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 222.2 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка боеприпасов к крупнокалиберному огнестрельному оружию») и 168 («Повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности») УК РФ.

По данным следствия, в марте по месту жительства обвиняемого произошел взрыв. Он хранил в своей квартире взрывчатые вещества, оружие и патроны. В результате происшествия были уничтожены перекрытия между четвертым и пятыми этажами. Два подъезда жилого дома стали непригодны для проживания. Размер ущерба составил 341,3 миллиона рублей.

19 октября сообщалось, что в Кирсановском муниципальном округе Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме.