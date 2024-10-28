Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:14, 28 октября 2024Мир

Совбез ООН обсудит возможную отправку северокорейских военных в Россию

В СБ ООН заявили об обсуждении возможной отправки военных КНДР в РФ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Xie E / Globallookpress.com

Совет Безопасности (СБ) ООН в среду, 30 октября, обсудит якобы возможную отправку северокорейских военных в Россию, об этом заявили в председательствующей в Совете в октябре миссии Швейцарии, передает РИА Новости.

Заседание будет созвано по запросу Украины. Решение о его проведении поддержали США, Франция, Великобритания, Япония, Южная Корея и Мальта. Официальных подтверждений об отправке сил КНДР на территорию России в настоящее время не поступало.

Москва в свою очередь запросила на 31 октября заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину и перспективах мирного урегулирования конфликта, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрия Полянский.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских и американских чиновников писала, что 5000 солдат элитного подразделения Корейской народной армии (Вооруженные силы КНДР) должны в ближайшее время перебросить в Курскую область. По словам собеседников издания, военнослужащие Северной Кореи якобы должны принять участие в предстоящем контрнаступлении Российской армии, призванном выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с захваченной территории приграничного региона.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Молдавии объяснила причину присоединения к санкциям против России. Чем это обернулось для республики?

      В Брянскую область пытались зайти 30 иностранных наемников Украины

      Совбез ООН обсудит возможную отправку северокорейских военных в Россию

      Осужденный во Владивостоке американец рассказал о своей реакции на приговор

      Стало известно отношение россиян к прививкам от гриппа

      Женщина увидела свидетельство о рождении сына и задумалась о разводе

      В Китае заявили о победе Путина

      Отец Ассанжа допустил падение правительства Украины в любой день

      Средства ПВО уничтожили дрон небе над российским регионом

      Российские бойцы с дронов сожгли блиндажи ВСУ под Часовым Яром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше