Совбез ООН обсудит возможную отправку северокорейских военных в Россию

В СБ ООН заявили об обсуждении возможной отправки военных КНДР в РФ

Совет Безопасности (СБ) ООН в среду, 30 октября, обсудит якобы возможную отправку северокорейских военных в Россию, об этом заявили в председательствующей в Совете в октябре миссии Швейцарии, передает РИА Новости.

Заседание будет созвано по запросу Украины. Решение о его проведении поддержали США, Франция, Великобритания, Япония, Южная Корея и Мальта. Официальных подтверждений об отправке сил КНДР на территорию России в настоящее время не поступало.

Москва в свою очередь запросила на 31 октября заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину и перспективах мирного урегулирования конфликта, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрия Полянский.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских и американских чиновников писала, что 5000 солдат элитного подразделения Корейской народной армии (Вооруженные силы КНДР) должны в ближайшее время перебросить в Курскую область. По словам собеседников издания, военнослужащие Северной Кореи якобы должны принять участие в предстоящем контрнаступлении Российской армии, призванном выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с захваченной территории приграничного региона.

