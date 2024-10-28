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07:25, 28 октября 2024Силовые структуры

Стрелявшего по маршрутному автобусу россиянина задержали за хулиганство

В Амурской области задержали предпринимателя за стрельбу по маршрутному автобусу

Фото: Unsplash

Сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего предпринимателя из Свободного, который устроил стрельбу по местному маршрутному автобусу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Амурской области.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 26 октября. В результате выстрела пострадал 16-летний пассажир. Другие подробности случившегося не раскрываются.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Следователи готовят материалы для передачи дела в суд.

Ранее в Санкт-Петербурге группа мужчин устроила стрельбу возле станции метро «Василеостровская». Уточняется, что причиной случившегося стала ссора: один из присутствующих выстрелил из пистолета в воздух и ноги оппонента. Злоумышленника уже задержали, он признал свою вину.

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      Олеся Мицкевич
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