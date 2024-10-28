Суд признал россиянку виновной в затоплении ее квартиры своими же отходами

В Кабардино-Балкарии женщину обвинили в затоплении ее квартиры своими отходами

Жительницу села в Кабардино-Балкарии обвинили в затоплении ее квартиры своими же отходами. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash.

Речь идет об учительнице из села Пролетарское Зульфие Саламовой. После того как она осталась на улице с двумя детьми, денег от материнского капитала хватило лишь на квартиру в старом доме. Практически одновременно с Саламовой этажом выше заселилась женщина, которая вскоре после переезда вырезала трубу стояка и заварила так, что фекальные воды стекали прямо в квартиру соседки снизу, провоцируя появление сырости и черной плесени. Кроме того, из-за регулярных заливов Саламовой пришлось потратить на ремонт жилья уже более 300 тысяч рублей.

Уставшая от постоянных заливов женщина обратилась к независимым экспертам и в местную администрацию, и в обоих случаях ее признали потерпевшей. Однако суд решил, что виновницей коммунальной аварии является она сама — якобы именно ее отходы снизу вверх заливают ее же жилье. «Я разочарована судебной системой Прохладненского района, [которая полагает,] что вопреки законам физики нижняя квартира должна и обязана содержать общедомовую трубу», — сказала россиянка. Саламова добавила, что планирует обжаловать решение суда.

Ранее в октябре жители поселка в Верхнем Уфалее пожаловались на многолетний фекальный потоп в их домах из-за частых прорывов канализации.