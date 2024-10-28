Тигрица Северина стала многодетной мамой

Тигрица Северина второй раз стала мамой

Тигрица Северина стала мамой второй раз. Об этом сообщили в Сихотэ-Алинском заповеднике.

«Специалисты узнали о том, что тигрица выкармливает потомство, еще в июле, однако тигрята появились на записях только в конце октября», — рассказали сотрудники заповедника.

Они напомнили, что первый раз Северина стала мамой в 2022 году, и это произошло на территории, где тигры с потомством не наблюдались более десяти лет.

Северине более пяти лет, ее второй выводок также от Хана, ее ровесника. Пара поселилась на Благодатном одновременно в 2021 году.

«Обычно тигрята остаются с матерью до 20 месяцев, прежде чем уходят на поиски собственного участка. Однако Северина, похоже, воспитала своего первенца по ускоренной программе и готовилась к появлению нового потомства», — сообщили в заповеднике. Там предположили, что это связано с тем, что в месте обитания тигрицы хорошая кормовая база, что позволяет быстро готовить тигрят к взрослой жизни.