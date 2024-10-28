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14:32, 28 октября 2024Путешествия

Турист назвал свое путешествие лучшим в жизни и упал со скалы спустя несколько дней

Daily Mail: турист пошел в поход в Колумбии и упал со скалы во время селфи

Фото: Mara Brandl / Globallookpress.com

Турист назвал свое путешествие в Колумбию лучшим событием в жизни и упал со скалы спустя несколько дней во время попытки сделать селфи. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 19 октября 35-летний Тобиас Фишер пошел в одиночный поход в горы в районе Таганга неподалеку от города Санта-Мария. Он пытался сделать селфи на смотровой площадке в лесу Дамбира, но потерял равновесие и упал. Вскоре его заметили другие туристы и вызвали экстренные службы.

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Фишера доставили в больницу, но спасти его не удалось. Власти оповестили семью мужчины о случившемся. Известно, что за несколько дней до падения он написал в социальных сетях, что пережил в Колумбии лучшие события в жизни.

Ранее на Бали пара туристов сорвалась со скалы из-за неудачного селфи. 49-летний итальянец отправился с девушкой к водопаду недалеко от озера Бератан 4 августа.

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      Марк Успенский
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