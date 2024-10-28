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06:30, 28 октября 2024Наука и техника

Ученые подготовились к открытию нового элемента

Physical Review Letters: успешно протестирован метод поиска новых элементов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые Лундского университета в Швеции сделали важный шаг в поиске новых элементов, успешно протестировав новый метод наблюдения за элементом ливерморием, содержащим 116 протонов. Работа, опубликованная в журнале Physical Review Letters, открывает перспективы для получения элемента 120, который станет самым тяжелым элементом на сегодняшний день.

Основной целью подготовительного исследования является изучение пределов стабильности атомных ядер в рамках теории острова стабильности сверхтяжелых элементов. Исследователи стремятся открыть элемент, который будет достаточно стабильным, чтобы существовать дольше нескольких секунд, что может привести к значительному прогрессу в ядерной физике.

Эксперименты проводились в лаборатории Беркли в США, где использовался ускоритель для доставки интенсивного ионного пучка на мишень, состоящую из тонкого слоя элемента тяжелее урана. Элемент ливерморий был зарегистрирован в детекторе всего через восемь дней после начала эксперимента, что свидетельствует о правильной настройке оборудования.

Эксперимент с ливерморием будет продолжаться до конца года, и исследователи планируют сосредоточиться на получении элемента номер 120 после завершения текущей работы. Этот процесс может занять несколько лет, но открытие элемента 120 обещает внести значительный вклад в понимание химии сверхтяжелых элементов.

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      Александр Еникеев
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