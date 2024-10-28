Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:03, 28 октября 2024Россия

Украинский дрон атаковал машину с людьми в российском регионе

Дрон ВСУ сбросил два взрывных устройства на машину с людьми в Курской области

Фото: Stringer / Reuters

В Курской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил два взрывных устройства на машину с находящимися там людьми. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства», — рассказал он.

В салоне автомобиля находились двое молодых людей. В результате атаки они получили ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, добавил глава области.

В ночь на 28 октября Украина попыталась атаковать четыре региона России. По данным Минобороны, 13 дронов дежурные военные сбили в Белгородской области, 6 — в Брянской, еще по одному — в Курской и Воронежской.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы командиры подразделения

      В российском городе два мигранта избили вступившегося за школьниц подростка

      В НАТО заявили об отправке военных КНДР в Курскую область

      Президент Грузии обсудила выборы с лидерами Молдавии и Польши

      После ограбления пережившей блокаду российской актрисы в магазине возбудили дело

      Серийный убийца и насильник умер в колонии для пожизненно заключенных

      Облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли

      Минобороны сообщило о массовом налете украинских дронов на российские регионы

      Президент Швейцарии одобрила реэкспорт швейцарского оружия на Украину

      Из-за атак ВСУ на российский регион оказалась повреждена усадьба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше