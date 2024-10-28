Украинский дрон атаковал машину с людьми в российском регионе

Дрон ВСУ сбросил два взрывных устройства на машину с людьми в Курской области

В Курской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил два взрывных устройства на машину с находящимися там людьми. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства», — рассказал он.

В салоне автомобиля находились двое молодых людей. В результате атаки они получили ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, добавил глава области.

В ночь на 28 октября Украина попыталась атаковать четыре региона России. По данным Минобороны, 13 дронов дежурные военные сбили в Белгородской области, 6 — в Брянской, еще по одному — в Курской и Воронежской.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.