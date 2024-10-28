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20:26, 28 октября 2024Забота о себе

Уролог назвал мужчинам правила успешного похудения

Уролог Гадзиян: для похудения мужчинам нужно есть больше белка и овощей

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян рассказал, что для успешного похудения мужчинам важно следовать определенным правилам. Доктор назвал их в своем Telegram-канале.

В частности, врач призвал создать дефицит калорий (то есть тратить больше калорий, чем получать с пищей) и скорректировать рацион: есть больше белка, овощей и полезных жиров, избегать переработанной пищи, заменять простые углеводы сложными, ограничить употребление алкоголя, а также пить больше воды. «Пейте воду перед каждым приемом пищи, чтобы сократить объем съеденного», — рекомендовал уролог.

Не пропускайте завтрак. Он запускает метаболизм и обеспечивает энергией на целый день. Выбирайте белковый завтрак с добавлением сложных углеводов. И контролируйте размеры порций, используя маленькие тарелки. Важно жевать медленно, наслаждаясь каждым кусочком, чтобы избегать переедания

Марк Гадзиянуролог, андролог, хирург

Кроме того, доктор посоветовал контролировать размеры порций, используя маленькие тарелки, и есть медленно, так как это помогает лучше контролировать аппетит и бороться с перееданием. Гадзиян также напомнил о важности правильных перекусов: вместо чипсов и печенья лучше выбрать орехи, фрукты, йогурт или протеиновый батончик.

Помимо этого, уролог призвал регулярно тренироваться и включить в распорядок дня бег, плавание или велоспорт, а также силовые упражнения. При этом он рекомендовал по возможности заниматься спортом на открытом воздухе.

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Другими секретами успешного похудения Гадзиян назвал соблюдение режима сна, управление стрессом, контроль уровня тестостерона, ведение пищевого дневника, практику интервального голодания и поддержку других людей. «Окружите себя людьми, которые поддерживают ваши усилия по похудению. Это может быть друг, член семьи или тренер», — подчеркнул доктор.

Ранее Гадзиян связал злоупотребление алкоголем с развитием семи видов рака.

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      Вера Владзиевская
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