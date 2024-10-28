Уролог назвал мужчинам правила успешного похудения

Уролог Гадзиян: для похудения мужчинам нужно есть больше белка и овощей

Уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян рассказал, что для успешного похудения мужчинам важно следовать определенным правилам. Доктор назвал их в своем Telegram-канале.

В частности, врач призвал создать дефицит калорий (то есть тратить больше калорий, чем получать с пищей) и скорректировать рацион: есть больше белка, овощей и полезных жиров, избегать переработанной пищи, заменять простые углеводы сложными, ограничить употребление алкоголя, а также пить больше воды. «Пейте воду перед каждым приемом пищи, чтобы сократить объем съеденного», — рекомендовал уролог.

Не пропускайте завтрак. Он запускает метаболизм и обеспечивает энергией на целый день. Выбирайте белковый завтрак с добавлением сложных углеводов. И контролируйте размеры порций, используя маленькие тарелки. Важно жевать медленно, наслаждаясь каждым кусочком, чтобы избегать переедания Марк Гадзиян уролог, андролог, хирург

Кроме того, доктор посоветовал контролировать размеры порций, используя маленькие тарелки, и есть медленно, так как это помогает лучше контролировать аппетит и бороться с перееданием. Гадзиян также напомнил о важности правильных перекусов: вместо чипсов и печенья лучше выбрать орехи, фрукты, йогурт или протеиновый батончик.

Помимо этого, уролог призвал регулярно тренироваться и включить в распорядок дня бег, плавание или велоспорт, а также силовые упражнения. При этом он рекомендовал по возможности заниматься спортом на открытом воздухе.

Другими секретами успешного похудения Гадзиян назвал соблюдение режима сна, управление стрессом, контроль уровня тестостерона, ведение пищевого дневника, практику интервального голодания и поддержку других людей. «Окружите себя людьми, которые поддерживают ваши усилия по похудению. Это может быть друг, член семьи или тренер», — подчеркнул доктор.

Ранее Гадзиян связал злоупотребление алкоголем с развитием семи видов рака.