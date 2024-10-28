В аэропорту Москвы объявили сигнал тревоги

Во Внуково объявили сигнал тревоги из-за аварийной посадки самолета

В московском аэропорту Внуково объявили сигнал тревоги из-за аварийной посадки самолета Utair. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим в Нарьян-Мар Boeing 737-500 в воскресенье, 27 октября. Отмечается, что у лайнера возникла проблема с механизацией крыла.

По данным источника, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром вылета. В результате самолет приземлился в столичной авиагавани, где был объявлен сигнал тревоги.

Ранее следовавший из Москвы в Нижневартовск самолет российской авиакомпании совершил посадку в Перми из-за больной пассажирки на борту. 77-летняя женщина почувствовала недомогание во время полета, из-за чего командиру воздушного судна пришлось экстренно садиться в другом городе.