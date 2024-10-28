В Британии пожаловались на кражу сыра для якобы продажи в Россию

Производитель сыра из Британии заявил о краже 22 тонн продукта для продажи в РФ

Производитель сыра из Британии заявил о краже несуществующей компанией 22 тонн продукта для якобы последующей его продажи в Россию или на Ближний Восток. Об этом пишет «Русская служба "Би-би-си"».

Британская компания Neal’s Yard Dairy три дня назад сообщила, что у нее украли 22 тонны сыра. Мошенники выдали себя за оптовых торговцев и получили 950 кругов сыра весом более 22 тонн и стоимостью более 300 тысяч фунтов стерлингов, однако потом выяснилось, что этой компании не существует.

Патрик Холден, владелец валлийской фермы, где производят чеддер Hafod, заявил, что украденный сыр могли продать в Россию или на Ближний Восток. Он добавил, что его удивило произошедшее, так как в рамках этой отрасли все держится на связях, доверии и прозрачности.

По информации издания, лондонская полиция начала расследование по делу о краже сыра.

Ранее сообщалось, что в первой половине сентября 2024 года в России выросли цены на популярные продукты питания, включая сливочное масло, хлеб, огурцы, ветчину, сыр и кофе. Эксперты объяснили это тем, что вышеуказанные продукты входят в состав традиционного завтрака большинства россиян.