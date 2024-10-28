Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:30, 28 октября 2024Мир

В Британии пожаловались на кражу сыра для якобы продажи в Россию

Производитель сыра из Британии заявил о краже 22 тонн продукта для продажи в РФ

Фото: Filippo Carlot / Globallookpress.com

Производитель сыра из Британии заявил о краже несуществующей компанией 22 тонн продукта для якобы последующей его продажи в Россию или на Ближний Восток. Об этом пишет «Русская служба "Би-би-си"».

Британская компания Neal’s Yard Dairy три дня назад сообщила, что у нее украли 22 тонны сыра. Мошенники выдали себя за оптовых торговцев и получили 950 кругов сыра весом более 22 тонн и стоимостью более 300 тысяч фунтов стерлингов, однако потом выяснилось, что этой компании не существует.

Патрик Холден, владелец валлийской фермы, где производят чеддер Hafod, заявил, что украденный сыр могли продать в Россию или на Ближний Восток. Он добавил, что его удивило произошедшее, так как в рамках этой отрасли все держится на связях, доверии и прозрачности.

По информации издания, лондонская полиция начала расследование по делу о краже сыра.

Ранее сообщалось, что в первой половине сентября 2024 года в России выросли цены на популярные продукты питания, включая сливочное масло, хлеб, огурцы, ветчину, сыр и кофе. Эксперты объяснили это тем, что вышеуказанные продукты входят в состав традиционного завтрака большинства россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Обломки беспилотника упали на оживленной дороге в Курской области. Взрыв прогремел в нескольких метрах от машин

      Беспилотники атаковали базу США в Сирии

      Байден назвал Трампа недостойным

      Россиянка пожаловалась на фекальный дождь в доме

      Байден высказался о якобы присутствии солдат КНДР в России

      Захарова раскрыла национальность ликвидированных в Брянской области наемников

      Новый глава парламента Австрии назвал щекотливым вопрос о переговорах с Путиным

      Врач назвала признаки снижения уровня главного мужского гормона

      В Тбилиси завершился митинг оппозиции против итогов выборов

      Названы полезные привычки для поддержания формы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше