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13:36, 28 октября 2024Россия

В Госдуме назвали «ритуальным заклинанием» условие Украины для начала переговоров

Депутат Госдумы Затулин назвал нереалистичными переговоры на условиях Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Переговоры с Украиной на условиях, озвученных главой офиса президента республики Владимира Зеленского Андрея Ермака, нереалистичны. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее Ермак допустил готовность Украины вернуться к границам страны по состоянию на начало 2022 года. По его мнению, это могло бы стать условием для переговоров с Россией. При этом глава Офиса Зеленского подчеркнул, что в дальнейшем Киев начнет обсуждать границы 1991 года.

Комментируя эти условия, Затулин объяснил, что таким образом Киев снимает «абсолютно нереалистичное» предложение сразу обсуждать признание границ по состоянию на 1991 год. «Все остальное — повтор прежнего, в том числе и ритуальное заклинание, что в конце концов мы должны дойти до границ 91-го года. Довольно странно выглядит такая динамика: начнем с обсуждения границ, которые возникли в 2022 году, хотя сейчас на дворе 2024 год, а потом обязаны перейти к границам 91-го. То ли нас за дураков держат, то ли в данном случае смесь французского с нижегородским», — сказал депутат.

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В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» назвал условия Ермака неприемлемыми для России. Он подчеркнул, что российские войска серьезно продвинулись в зоне специальной военной операции и продолжают активно наступать на всех участках фронта. По его мнению, слова руководителя офиса Зеленского говорят о попытке Киева получить передышку для Вооруженных сил Украины.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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