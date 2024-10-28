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18:06, 28 октября 2024Мир

В Китае объяснили желание перебежчиков из КНДР попасть на Украину

SCMP: перебежчики из КНДР хотят на Украину для ведения психологической войны

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, хочет попасть на Украину для ведения психологической войны против своих бывших товарищей, которые якобы находятся в России. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

По утверждению издания, эта группа состоит из бывших солдат, имеющих от семи до десяти лет военного опыта. Они планируют применить знания о вооруженных силах КНДР для дезорганизации и деморализации солдат из Северной Кореи.

«Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны — посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже в качестве переводчиков», — сказал Ан Чан Иль, 69-летний перебежчик и, как утверждается, член группировки.

По его словам, люди с военным опытом из Северной Кореи понимают военную культуру и психологическое состояние солдат лучше, чем кто-либо другой.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военные из КНДР, которые, по данным западных СМИ, были якобы переброшены в Россию, теперь находятся на территории Курской области.

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      Виктория Кондратьева
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