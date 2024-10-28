Вопреки ожиданиям американских властей, западные санкции не смогли сокрушить экономику России, как Кубу и Венесуэлу. Об этом написала газета из Китая South China Morning Post.
Журналисты заявили о победе президента России Владимира Путина, поскольку он не дал изолировать страну.
«Быстрая реструктуризация и подъем экономики страны — по-настоящему потрясающее явление… Они убеждали себя в том, что Россия — это колосс на глиняных ногах… На самом деле все произошло с точностью до наоборот», — отмечается в материале.
Ранее сообщалось, что Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам со стороны западных стран. Об этом заявил министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве страны, Ненад Попович.