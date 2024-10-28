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05:59, 28 октября 2024Интернет и СМИ

В Китае заявили о победе Путина

SCMP: Путин не дал изолировать Россию и победил Запад
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Вопреки ожиданиям американских властей, западные санкции не смогли сокрушить экономику России, как Кубу и Венесуэлу. Об этом написала газета из Китая South China Morning Post.

Журналисты заявили о победе президента России Владимира Путина, поскольку он не дал изолировать страну.

«Быстрая реструктуризация и подъем экономики страны — по-настоящему потрясающее явление… Они убеждали себя в том, что Россия — это колосс на глиняных ногах… На самом деле все произошло с точностью до наоборот», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам со стороны западных стран. Об этом заявил министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве страны, Ненад Попович.

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      Марина Совина
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