SCMP: Путин не дал изолировать Россию и победил Запад

Вопреки ожиданиям американских властей, западные санкции не смогли сокрушить экономику России, как Кубу и Венесуэлу. Об этом написала газета из Китая South China Morning Post.

Журналисты заявили о победе президента России Владимира Путина, поскольку он не дал изолировать страну.

«Быстрая реструктуризация и подъем экономики страны — по-настоящему потрясающее явление… Они убеждали себя в том, что Россия — это колосс на глиняных ногах… На самом деле все произошло с точностью до наоборот», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам со стороны западных стран. Об этом заявил министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве страны, Ненад Попович.