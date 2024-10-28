В Пентагоне заявили о наличии у Киева планов в Курской области

Пентагон: на брифинге Остину представили планы Украины в Курской области

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев убедился в наличии у украинских властей планов по дальнейшим действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом на брифинге заявила заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх.

По ее словам, киевские власти представили Остину на персональном брифинге планы украинской армии в российском регионе. «Когда министр был на Украине, то ему провели персональный брифинг об их планах относительно Курска», — сказала Сингх.

До этого Сингх заявила, что Северная Корея отправила около 10 тысяч солдат для участия в боевых действиях против Украины, в ближайшее время они могут вступить в бой. «Мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях против украинских сил в Курской области», — отметила она.

Ранее Пентагон назвал причину задержек с поставками снарядов ВСУ. Поставки задержались из-за извечных проблем с Deutsche Bahn, основным немецким оператором железнодорожного сообщения и логистики, который не смог доставить боеприпасы точно в срок.