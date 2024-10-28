В России высказались о протестах родственников украинских мобилизованных

Сенатор Карасин связал с усталостью протесты близких украинских мобилизованных

Протесты родственников украинских мобилизованных связаны с усталостью граждан страны от военного конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об акциях близких бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Украинские граждане видят бессмысленность всей этой кровавой затеи, которую [президент Украины Владимир] Зеленский устроил из так называемого своего курса, видят огромные потери. Граждане Украины хотят мира и переговоров, чтобы прекратилась эта бойня, в то время как Зеленский добивается того, чтобы западные силы, прежде всего США и НАТО вооружали его все дальше и дальше. (...) Украинцам надоела эта линия Зеленского и, наверное, весь этот режим», — полагает сенатор.

27 октября в Сумах прошел митинг родственников украинских военнослужащих. Люди вышли в центр города с требованием установить четкие сроки службы и право на мобилизацию.

Это не первая акция родственников бойцов ВСУ, которая проходит в украинских городах. 16 октября в Киеве на Майдане собрались близкие пропавших без вести военных. Они писали в соцсетях, что не знают ничего о судьбах родных. Не получив ответа, люди вышли на улицы, заявляя, что руководство страны игнорирует их жалобы.

