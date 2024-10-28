В России заявили об опустошении Данией своих арсеналов из-за помощи Украине

Посол Барбин: Дания опустошила свои арсеналы из-за помощи Украине

Посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что Копенгаген опустошил свои военные арсеналы, направив Украине военную помощь в размере 7,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

«Датская военная помощь Киеву составила 7,5 миллиарда долларов США», — заявил Барбин.

По его словам, из-за оказываемой Украине помощи датские военные арсеналы оказались опустошены. Дипломат подчеркнул, что Копенгаген оказывает военную помощь Киеву с 2023 года.

Ранее Барбин отметил, что Дания вышла на четвертое место среди доноров Украины. Он уточнил, что королевство опередило Францию и Италию по объему помощи Киеву, участвуя в программах стран НАТО и обучая военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).