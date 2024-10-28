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15:23, 28 октября 2024Россия

В российском городе два мигранта избили вступившегося за школьниц подростка

В Екатеринбурге два мигранта избили вступившегося за школьниц подростка

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В центре Екатеринбурга два мигранта избили вступившегося за школьниц подростка, пишет E1.RU.

По данным издания, конфликт произошел после того, как подросток заметил, что двое иностранцев пристали к двум девочкам подросткового возраста возле торгового центра в российском городе — тогда он попросил мужчин оставить школьниц в покое.

Со слов пострадавшего, один из мигрантов запрыгнул на него сзади, затем завязалась драка.

«Он бил меня кулаками по голове (...) Все побои зафиксировали в травмпункте. Сначала сказали, что ушиб мягких тканей головы, через пять-шесть дней пришло заключение, в котором написано, что было сотрясение головного мозга», — рассказал российский школьник.

Молодой человек написал заявление в полицию, проводится проверка. «Пострадавший направлен на судебно-медицинское освидетельствование, где будет установлена тяжесть вреда здоровью», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Оренбурге на пляже подростки избили пристававших к девочкам мигрантов. Со слов очевидцев, один из мигрантов якобы подплыл к несовершеннолетней девушке под водой и стянул с нее купальник, а его сын на берегу снимал отдыхающих на камеру телефона.

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      Елена Торубарова
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