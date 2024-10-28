В США рассказали о двойной проблеме ВСУ

Дэвис: украинским войскам не хватает военных и техники, в отличие от России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с «двойной проблемой» — недостатком военнослужащих и техники. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive рассказал подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис.

«У них нет достаточного количества военных — у русских есть, у украинской стороны нет достаточного количества техники, а у России есть», — заявил эксперт.

Дэвис также назвал усилия украинских войск несостоятельными и бесполезными, отметив, что ВСУ продолжают сражаться без шансов на победу.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и Дэниэл Дэвис обратили внимание на странное поведение главкома ВСУ Александра Сырского при зачитывании «плана победы» украинским президентом Владимиром Зеленским. Как указал Дэвис, аплодисменты Сырского выглядели так, словно «у вас завис браузер».