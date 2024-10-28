В Тбилиси митингующие напали на показавшегося им русским мужчину

ТАСС: участники митинга в Тбилиси напали на мужчину, решив, что он русский

В Тбилиси участники митинга оппозиции напали на мужчину, который показался им русским. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, к мужчине подошли несколько девушек, чтобы выяснить его личность, однако тот не стал с ними разговаривать и ушел. После этого его начали преследовать другие демонстранты, утверждая, что он русский. Затем один из них ударил мужчину, его остановили полицейские.

В ходе митинга оппозиция потребовала проведения повторных парламентских выборов. На акции протеста также присутствовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.