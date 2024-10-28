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21:55, 28 октября 2024Россия

В Туле толпа цыган избила полицейского

Толпа из 12 цыган избила полицейского в Туле из-за замечания

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Толпа цыган избила сотрудника полиции на Молодежном бульваре в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что 37-летний полицейский сделал замечание компании из 12 человек за то, что они распивали алкогольные напитки в общественном месте. В ответ на это они агрессивно набросились на сотрудника.

Полицейский был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По предварительной информации, напавшие цыгане живут в таборе в микрорайоне Плеханово, их сейчас ищут.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, уже давно беспокоит местных жителей, но не решается. Следователи намерены заняться проверкой жалоб жителей Коркино и установить все обстоятельства, которые привели к конфликту.

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