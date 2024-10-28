РИА Новости: в Турции начали подготовку к визиту Путина

Турция начала подготовку к визиту президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости дипломатический источник.

При этом конкретные сроки поездки российского лидера еще не обозначены, уточнил он. До этого Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях саммита БРИКС в Казани.

Эрдоган рассказал о впечатлениях от переговоров с Путиным и заявил, что у российского президента есть оформленное стремление к прекращению огня на Украине. «Мы убедились, что господин Путин также стремится к устойчивому прекращению огня», — подчеркнул турецкий лидер.

