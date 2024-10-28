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13:32, 28 октября 2024Экономика

Владелец «Пшеничной» поспорил с «Башспиртом» из-за товарного знака

НДК потребовала у «Башспирта» прекратить производство водки «Пшеничная премиум»

Фото: Никита Инфантьев / Коммерсантъ

Национальная дистрибьюторская компания (НДК, 33,3 процента компании принадлежит АО «Московский завод "Кристалл"») потребовала от АО «Башспирт» прекратить выпуск водки «Пшеничная премиум» и до 1 декабря уничтожить весь запас этого алкоголя на складах. Об этом пишет «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказались претензии, составленные НДК.

В сентябре 2019 года НДК и «Башспирт» подписали договор на выпуск водки «Пшеничная элитная». Собственником бренда является завод «Кристалл», а Национальная дистрибьюторская компания выступает от его лица лицензиатом товарного знака.

Одновременно с этим «Башспирт» приступил к производству водки «Пшеничная премиум», при этом права на выпуск этикетки для нее башкирская компания зарегистрировала в Роспатенте. В НДК расценили случившееся как нарушение прав, одновременно указав на сходство этикетки нового напитка на упаковку «Пшеничной элитной».

В Национальной дистрибьюторской компании добавили, что сейчас проводят экспертизу выявленных нарушений, чтобы в дальнейшем привлечь башкирского производителя к ответственности. В свою очередь, представители «Башспирта» заявили, что выпуск «Пшеничной премиум» осуществляется на законных условиях, однако вдаваться в подробности не стали.

Ранее стало известно, что права на бренды напитков Zuko и Yupi вернули компании из Чили под названием Tresmontes Lucchetti. Такое решение осенью вынес Арбитражный суд Москвы. Незадолго до этого правообладатель выяснил, что права на зарегистрированные им в 1995 году товарные знаки отошли к подмосковному ООО «Свит», а он в дальнейшем передал их еще одной компании, московскому ООО «Канди Трейд».

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      Лилиана Набиуллина
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