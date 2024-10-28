Врач перечислила наиболее полезные при диабете фрукты

Диетолог Лазуренко посоветовала есть яблоки и груши при диабете

При диабете второго типа нет полного запрета на сладкие фрукты, отметила врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко. Наиболее полезные фрукты для диабетиков она перечислила в беседе с изданием «Доктор Питер».

Лазуренко рассказала, что диабет второго типа возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина либо клетки становятся нечувствительны к нему. Из-за этого повышается уровень глюкозы в крови. Чтобы лучше контролировать уровень сахара, врач посоветовала выбирать продукты с низким гликемическим индексом. «Гликемический индекс показывает, как быстро углеводы в продуктах повышают уровень глюкозы», — пояснила диетолог.

Так, по ее словам, для питания диабетиков лучше всего подходят яблоки и груши, так как клетчатка замедляет усвоение сахара. Также в рационе допустимы грейпфруты и киви, в которых помимо клетчатки много полезных витаминов и микроэлементов. Кроме того, Лазуренко рекомендовала есть при диабете чернику и клубнику.

Такие фрукты и ягоды, как бананы, ананасы, виноград и арбузы при диабете лучше ограничить, считает диетолог. Она пояснила, что в них содержится много сахаров, которые вызывают резкие скачки уровня глюкозы.

Ранее врач-диетолог Елена Чуракина назвала лучшие способы приготовить тыкву. По ее словам, употреблять ее лучше в тушеном или отварном виде.