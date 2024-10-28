Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:11, 28 октября 2024Россия

ВСУ предприняли массовый налет беспилотниками на российские регионы

Минобороны заявило об уничтожении 15 украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массовый налет на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что с 18:30 до 18:30 по московскому времени российским войскам удалось пресечь атаку на объекты на территории страны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА — над территорией Курской области, шесть БПЛА над территорией Брянской области и один БПЛА над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.

В этот же день украинские беспилотники совершили налет на город Железногорск Курской области. Так, Telegram-канал Mash сообщил, что в 13:28 по московскому времени система противовоздушной обороны сработала по дрону самолетного типа над городом. Известно, что БПЛА летел в сторону пятиэтажного здания ОАО «Михайловский ГОК».

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Обломки беспилотника упали на оживленной дороге в Курской области. Взрыв прогремел в нескольких метрах от машин

      Новый глава парламента Австрии назвал щекотливым вопрос о переговорах с Путиным

      Врач назвала признаки снижения уровня главного мужского гормона

      В Тбилиси завершился митинг оппозиции против итогов выборов

      Названы полезные привычки для поддержания формы

      Кабмин Украины принял закон об ужесточении воинского учета

      В российском регионе силовики обнаружили скелет ранее пропавшего без вести мужчины

      Изнасиловавшего 11-летнюю школьницу преступника арестовали через 35 лет

      Самый дорогой смартфон Huawei провалил тест на прочность

      Популярная юмористка с ТНТ рассказала о выступлении в стриптиз-баре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше