ВСУ предприняли массовый налет беспилотниками на российские регионы

Минобороны заявило об уничтожении 15 украинских БПЛА над российскими регионами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массовый налет на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что с 18:30 до 18:30 по московскому времени российским войскам удалось пресечь атаку на объекты на территории страны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА — над территорией Курской области, шесть БПЛА над территорией Брянской области и один БПЛА над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.

В этот же день украинские беспилотники совершили налет на город Железногорск Курской области. Так, Telegram-канал Mash сообщил, что в 13:28 по московскому времени система противовоздушной обороны сработала по дрону самолетного типа над городом. Известно, что БПЛА летел в сторону пятиэтажного здания ОАО «Михайловский ГОК».