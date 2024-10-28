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19:48, 28 октября 2024Наука и техника

ВСУ захотели вооружить дробовиками для борьбы с дронами

МО Украины допустило к использованию в войсках дробовик Safari HG-105M

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) захотели вооружить полуавтоматическими дробовиками для борьбы с дронами. Оборонное ведомство Киева допустило к использованию в войсках дробовик Safari HG-105M, передает ТАСС.

В минобороны отметили, что дробовик можно использовать для ведения огня в ограниченном пространстве и в качестве средства поражения FPV-дронов.

Оружие весом четыре килограмма построено по схеме «булл-пап» с рукояткой впереди магазина. Дробовик поддерживает магазины на пять и 10 патронов 12 калибра.

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Ранее в октябре «Ростех» впервые представил антидроновые патроны IGLA для ружей серии LEX на выставке ORELEXPO. IGLA эффективно поражают дроны за счет плотной и широкой осыпи дроби.

В сентябре боец спецназа «Ахмат» с позывным Пират рассказал, что антидроновые патроны 12-го калибра, которые используют российские бойцы, хорошо показывают себя в зоне спецоперации. Боеприпасы содержат свинцовые сегменты, соединенные кевларовой нитью.

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      Даниил Иринин
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