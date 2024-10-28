Женщина на две недели потерялась в горах и выжила после укуса ядовитой змеи

В Австралии женщину, загадочно пропавшую в горах, нашли спустя неделю поисков

В Австралии женщину, потерявшуюся в Снежных горах штата Новый Южный Уэльс, нашли живой спустя неделю после начала поисков. Об этом сообщает ABC Australia.

48-летняя Ловиса Шеберг часто гуляла в национальном парке Косцюшко, где фотографировала диких лошадей, но однажды исчезла. Ее поиски начались 21 октября, когда компания, в которой женщина арендовала машину, обратилась к полицейским. Выяснилось, что автомобиль Шеберг находился на одном месте уже шесть дней. Машину вскоре нашли, но женщина бесследно пропала.

Около 30 человек неделю прочесывали горы, пока не нашли Шеберг 28 октября живой в зарослях кустарника. «Это такая обширная территория, что, по сути, это было все равно что найти иголку в стоге сена», — отметил один из членов поискового отряда. Выяснилось, что фотограф серьезно подвернула ногу. Кроме того, женщина рассказала, что за четыре дня до спасения ее укусила ядовитая австралийская медноголовая змея. Несмотря на это, Шеберг загадочным образом выжила без медицинской помощи, хотя укус таких пресмыкающихся является смертельно опасным. Женщину благополучно доставили в больницу.

Отмечается, что в последний раз до исчезновения женщину видели 15 октября за рулем арендованного автомобиля. Почему Шеберг бросила машину и как заблудилась — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон спасли туриста, который заблудился, когда спускался с вулкана. Он бродил один без еды, воды и теплой одежды, пока его не нашли.