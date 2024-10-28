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13:57, 28 октября 2024Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» раскрыл разницу между российской и иностранной аудиторией

Артист Геннадий Ветров заявил, что с иностранной аудиторией сложнее работать

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Артист эстрады, звезда юмористической программы «Аншлаг» Геннадий Ветров высказался о разнице между российской и иностранной аудиторией. В беседе с YouTube-каналом «Школа своих ошибок» он заявил, что с зарубежными зрителями сложнее работать.

По словам Ветрова, во время выступлений за границей он научился завоевывать расположение зрителей. Однако, как отметил артист, такого контакта как с российской аудиторией, за рубежом все же невозможно добиться.

«Мы разные. (...) Когда ты общаешься с родным залом, все понимают тебя с полуслова, полувзгляда, а там надо постоянно догонять», — пояснил он.

Ранее популярный в России казахстанский комик Евгений Чебатков заявил, что ему было намного труднее выступать в США на английском языке, чем на русском.

Перед этим Чебатков раскрыл разницу между российскими и американскими зрителями. Юморист указал, что аудитория в США охотнее российской публики смеется на концертах.

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      Маргарита Щигарева
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