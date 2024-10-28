Звезда «Игры престолов» в честь Хеллоуина снялась в латексном наряде с глубоким декольте

Британская актриса Софи Тернер показала поклонникам откровенный наряд в честь Хеллоуина. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
28-летняя звезда сериала «Игра престолов» снялась в латексном комбинезоне с глубоким V-образным декольте. Образ знаменитости дополнил черный плащ в пол и солнцезащитные очки в стиле героев фильмов «Матрица». Кроме того, Тернер надела высокие сапоги, собрала волосы в пучок и нанесла макияж в нюдовых оттенках.
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При этом актриса не уточнила, где проходила праздничная вечеринка.
Ранее в октябре стало известно, что актриса Софи Тернер хотела бы сняться в новом сезоне «Игры престолов».