Звезда «Игры престолов» в честь Хеллоуина снялась в латексном наряде с глубоким декольте

Актриса Софи Тернер в честь Хеллоуина снялась в латексном наряде с декольте

Британская актриса Софи Тернер показала поклонникам откровенный наряд в честь Хеллоуина. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда сериала «Игра престолов» снялась в латексном комбинезоне с глубоким V-образным декольте. Образ знаменитости дополнил черный плащ в пол и солнцезащитные очки в стиле героев фильмов «Матрица». Кроме того, Тернер надела высокие сапоги, собрала волосы в пучок и нанесла макияж в нюдовых оттенках.

При этом актриса не уточнила, где проходила праздничная вечеринка.

Ранее в октябре стало известно, что актриса Софи Тернер хотела бы сняться в новом сезоне «Игры престолов».