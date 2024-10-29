Apple официально запустила свою нейросеть

Apple запустила ИИ-сервисы на iPhone, iPad и Mac на английском языке

Компания Apple объявила об официальном запуске инструментов искусственного интеллекта (ИИ) на своих устройствах. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте корпорации.

Нейросеть Apple Intelligence стала доступна для всех пользователей смартфонов, планшетов и компьютеров бренда с обновлениями iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1. В настоящий момент сервисы ИИ работают только с английским языком.

В Apple Intelligence добавили инструменты для редактуры и составлении писем, продвинутый поиск фотографий и прочих изображений, функцию записи и расшифровки телефонных разговоров, опцию умных ответов во встроенном почтовом клиенте, функцию переписывания текста в «Заметках». Встроенный чат-бот ChatGPT должны добавить на устройства с будущими обновлениями.

«Apple Intelligence открывает новую эру для iPhone, iPad и Mac, предлагая совершенно новые возможности и инструменты, которые изменят то, чего могут достичь наши пользователи», — прокомментировал релиз глава Apple Тим Кук.

ИИ-инструменты доступны на iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad с A17 Pro или M1 и компьютерах на базе M1 и более новых процессоров. Поддержку отличных от английского языков в Apple гарантировали реализовать в 2025 году.

Ранее Apple пообещала заплатить до одного миллиона долларов тем, кто взломает ее нейросеть. В компании отметили, что верят в защищенность Apple Intelligence.