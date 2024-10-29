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15:39, 29 октября 2024Наука и техника

Компьютер Apple случайно раскрыли до анонса

Новый Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro появился на сайте Amazon до анонса

Фото: Amazon

Американский ретейлер Amazon случайно раскрыл новые компьютеры Apple до их анонса. На это обратило внимание издание MacRumors.

По словам журналистов медиа, характеристики новой модели Mac mini, судя по всему, появились на сайте популярного маркетплейса. В таблице сравнения моделей на Amazon указано, что компактный настольный компьютер Apple будет иметь — в зависимости от модификации — чип M4 и M4 Pro с 14-ядерным центральным и 20-ядерным графическим процессором.

Также раскрытый девайс получит до 64 гигабайт оперативной памяти — актуальные модели Mac mini поддерживают максимум 32 гигабайта оперативной памяти. Максимальная емкость устройства останется на уровне 8 терабайт.

Кроме того, специалисты рассмотрели миниатюрные изображения нового компьютера. Вероятно, Mac mini выйдет с портами Thunderbolt 4 и разъемом для наушников. Судя по карточке продукта, гаджет получит поддержку нейросети Apple Intelligence.

Стоимость компактного компьютера не раскрывается. По прогнозу авторов MacRumors, новый Mac mini должны анонсировать в среду, 30 октября. В понедельник, 28 октября Apple представила обновленный iMac на базе процессора M4.

В начале октября на российских сайтах с объявлениями заметили компьютеры MacBook Pro, которые еще не были анонсированы Apple. Журналисты издания MacRumors предположили, что устройства были вывезены с китайских складов поставщиков Apple.

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      Андрей Ставицкий
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