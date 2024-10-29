Блогерши отказались от спасательных жилетов на яхте ради загара и утонули

Блогерши не стали надевать спасательные жилеты ради загара на яхте и утонули

Блогерши Алин Тамара Морейра де Аморим и Беатрис Таварес да Силва Фариа отказались от спасательных жилетов на яхте ради загара и утонули. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел у побережья «Глотки дьявола» в Бразилии. Яхту накрыло огромной волной во время вечеринки, на которой присутствовали восемь человек. По словам комиссара полиции Сан-Винсенте Маркоса Алешандре Альфино, две пассажирки не стали надевать спасательные жилеты, поскольку они мешали им загорать и делать селфи.

«Взяв во внимание произошедшее, можно сделать вывод, что некоторые трагичные случаи вызваны безрассудством или халатностью», — заявил полицейский.

Мать погибшей блогерши Морейры де Аморим, в свою очередь, опубликовала в соцсетях ее снимок в бикини и уточнила, что девушка не умела плавать.

В июле сообщалось, что затопление яхты почти за два миллиарда рублей у берегов Греции попало на видео. Тогда причиной происшествия стала незакрытая дверь, которую не заметил экипаж.