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13:13, 29 октября 2024Россия

Боец созданного для участия в КТО отряда «Барс» рассказал о работе в Курской области

Боец отряда «Барс» рассказал об антитеррористических мерах в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Замкомандира по политической работе одного из батальонов добровольческого отряда «Барс-Курск» Олег Иванов рассказал о работе в Курской области. Его слова приводят «Известия».

«Количество блокпостов в области в последнее время увеличивается, и, соответственно, необходимость в усилении коллег растет. Службу мы несем на въездах и выездах из городов и поселков на приграничных территориях», — сказал он.

Доброволец также отметил, что бойцы готовы приступить к работе на освобожденных территориях региона после зачисток Вооруженными силами России.

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В свою очередь военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что временные блокпосты играют большую роль в сфере контроля дороги в прифронтовой зоне.

Ранее стало известно, что заместитель губернатора Курской области Константин Поляков вступил добровольцем в отряд «Барс-Курск».

12 сентября Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Тогда замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что основной задачей этих отрядов будет содействие оперативным штабам губернаторов по линии КТО для решения задач, которые в настоящее время возникают.

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