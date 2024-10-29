Дело возбудили после избиения российского полицейского толпой цыган

В Туле СК возбудил дело после избиения полицейского толпой цыган

В Туле следователи возбудили уголовное дело после массовой драки с участием полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщила сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) по Тульской области Дария Лялина.

Дело расследуется по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. По предварительным данным, 27 октября на Молодежном бульваре во время конфликта подрались две компании, в одной из которых был полицейский, находившийся на выходном.

В результате пострадали три человека, одному потребовалась госпитализация. Устанавливаются обстоятельства драки: следователи осматривают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и потерпевших.

Ранее сообщалось, что драка завязалась после того, как 37-летний полицейский сделал замечание компании из 12 человек за распитие алкоголя в общественном месте. В ответ на это они агрессивно набросились на сотрудника. Напавшими оказались цыгане, которые живут в таборе в микрорайоне Плеханово.

